Minacce e botte alla compagna, arrestato un 39enne

Ha minacciato, insultato e maltrattato per mesi la compagna facendola vivere costantemente in un clima di ansia e paura. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della compagnia, una donna di 42 anni.

I carabinieri ieri sera sono intervenuti a San Giovani Suergiu perché chiamati dalla vittima. Il compagno la stava minacciando dopo una violenta lite. La donna, già a ottobre, aveva presentato la situazione segnalando - spiegano i militari - "un clima di violenza psicologica e fisica, fatto di insulti, minacce e danneggiamenti, che avevano minato profondamente la sua serenità e la percezione di sicurezza personale".

Vista la lita appena avvenuta e i precedenti per il 39enne sono scattate le manette. Adesso si trova in carcere a Uta.





