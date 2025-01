L'ex Geovillage a Olbia ospita la scuola internazionale bilingue

Aprirà le sue porte nel mese di settembre e sarà il cuore pulsante del nuovo Geovillage: nasce a Olbia la Sardinia International School SiSchool, una struttura didattica internazionale che ha l'obiettivo di combinare quattro valori fondamentali: offerta formativa ampia e articolata, comunità educante, natura e sviluppo sostenibile. La scuola privata offrirà un curriculum bilingue e pluriculturale, integrando gli standard ministeriali come scuola paritaria, con alcuni elementi dei sistemi educativi internazionali.

Si partirà con la scuola primaria, fino a completare tutto l'arco di studi secondari. Per garantire il massimo equilibrio tra eccellenza internazionale e rispetto delle radici culturali e accademiche italiane, la SiSchool avrà due direttori, entrambi con una lunga esperienza in scuole importanti sia in Sardegna che nel Regno Unito. "Con questo progetto vogliamo non solo offrire un'istruzione di altissima qualità, ma anche contribuire a trasformare la Sardegna in un centro di eccellenza educativa, in grado di attrarre famiglie e professionisti da tutto il mondo. È un sogno che si realizza per il territorio e per le generazioni future", ha affermato Stefano Cucca, presidente della Sardinia International School.

Il coordinatore didattico sarà Luigi Antolini, dirigente scolastico che ha sottolineato come la struttura didattica rappresenterà "una grande opportunità per la comunità locale". A completare l'offerta formativa con la visione internazionale è Mark Labovitch, fondatore e manager londinese, le cui scuole hanno accolto studenti provenienti da oltre cinquanta Paesi: "Porteremo a Olbia il meglio delle pratiche educative internazionali per garantire ai nostri studenti un'istruzione personalizzata e di livello mondiale. Il nostro obiettivo è formare i leader del futuro, capaci di affrontare le sfide globali con competenza, creatività e consapevolezza", ha commentato.



