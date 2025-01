Bernardo De Muro a Oristano con il suo saggio 'Silenzi'

Un titolo evocativo: "Silenzi - nella natura, nella vita, nell'arte, nel racconto". Sarà presentato il 15 gennaio alle 18 nella sala del Centro servizi culturali Unla di Oristano, il saggio di Bernardo De Muro, poeta, drammaturgo, studioso di retorica antica e moderna ed esperto di arte oratoria. Con l'autore del volume, edito Carlo Delfino, dialogheranno lo studioso e antropologo Bachisio Bandinu, profondo osservatore e conoscitore della cultura sarda, e Carlo Marcetti, che lo stesso De Muro presenta come un "economista specializzato nel management del turismo, cultore del territorio della Sardegna con la sua visione che esprime modernità e cultura del tempo e il suo sguardo lungo che si spinge oltre l'orizzonte". L' incontro sarà coordinato da Bruna Bianchina.

"Silenzi non è un romanzo e quindi non vi è alcuna trama - chiarisce De Muro -. L'intento è quello di sviluppare sensazioni e idee attorno a più 'mondi' nello scoprire dove il silenzio dimori, si animi, si apparti, contempli, risplenda". L'autore si sofferma poi sul significato insito nel sottotitolo che "spiega l'ambito compositivo dell'opera: nella natura nella vita nell'arte nel racconto. Vi si innervano questo sì, fili di Arianna: silenzi che compongono lo scenario plurimo dell'intera narrazione; fili che hanno orientato il pensiero e l'immaginazione creativa di un visionario, come qualcuno mi ha descritto - prosegue De Muro -. Una mappa complessa e composita entro cui le parole si muovono libere e spontanee, con più di un sorvegliato punto di autocritica e di distanza dall'emozione fine a sé stessa. Fili o tracce del silenzio che hanno conosciuto sofferenza e malinconia, ma anche qualche moto di benessere e di pura intima gioia".



