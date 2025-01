Garante per l'infanzia, '2025 sia l'anno dei diritti dei bimbi'

"L'anno che è appena cominciato deve essere dedicato, dalle istituzioni a qualunque livello, ai diritti dell'infanzia. In Sardegna cresce sempre più la povertà, la percentuale dei minori ai margini della società nella nostra isola è superiore di ben 10,7 punti rispetto alla media nazionale". E' l'appello della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu che, per il 2025, chiede che i temi relativi ai minori abbiano un ruolo di primo piano nelle agende istituzionali.

"L'allarme lanciato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC)- scrive Carla Puligheddu - conferma la situazione di estremo disagio che vivono le fasce più giovani della popolazione . Le disuguaglianze territoriali colpiscono i bambini e le bambine sin dalla nascita, e condizionano tutto il loro percorso di crescita".

Per Carla Puligheddu è ormai necessario, "e non più rinviabile, l'istituzione di un osservatorio dell'infanzia e dell'adolescenza che raccolga periodicamente, e renda disponibili con trasparenza, i dati che, soprattutto in una regione come la nostra, devono essere alla base di qualsiasi strategia e di qualsiasi scelta politica, non solo per le ricadute di opportunità che si avrebbero sull'infanzia e l'adolescenza ma per la realizzazione del benessere della società intera".

Servono, dunque, "misure urgenti per fronteggiare la povertà, le patologie croniche dell'infanzia e l'accesso ai servizi socio sanitari territoriali. Indispensabile poi, creare condizioni per un cambio totale di strategia in materia di calo demografico che sembra inarrestabile e che ci vede primatisti europei, con a capo la città di Oristano", conclude la Garante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA