Contromano sull'Asse mediano a Cagliari, provoca un incidente

Ha percorso contromano la 131 dir e l'Asse mediano, terrorizzando gli altri automobilisti, finendo la sua corsa contro un'auto. E' di due feriti gravi il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto durante la notte a Cagliari. Ricoverati in codice rosso, rispettivamente al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, un uomo di 84 anni di Villaspeciosa e un ragazzo di 28 di Cagliari. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'incidente è avvenuto intorno all'1 di notte. L'84enne, al volante di una Renault Megane, ha imboccato contromano la 131 dir all'altezza di Mediaworld e percorso per quasi dieci chilometri l'Asse Mediano in senso opposto. Molti automobilisti lo hanno incrociato, segnalando quanto stava accadendo a 113 e polizia locale. Gli agenti della Questura e anche quelli della Municipale hanno cercato in qualche modo di intercettarlo, ma arrivato all'altezza del cavalcavia di Genneruxi la Megane si è scontrata frontalmente contro la Clio condotta dal giovane.

L'impatto è stato violentissimo.

Suol posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e le ambulanze del 118. L'anziano è stato trasportato in ospedale con traumi al petto e al collo, il 28enne è finito, invece, in pronto soccorso a Monserrato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA