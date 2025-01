Basket: Dinamo all'esame Trapani per risollevare la testa

Trasferta difficile a Trapani per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che sabato alle 20.30 tornerà in campo in Sicilia per l'anticipo della 15esima giornata di LbA. Sfumata la possibilità di qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia, l'obiettivo dei biancoblu è quello di rialzare la testa dopo una settimana complicata, in cui ha incassato due sconfitte, prima in casa contro Varese e poi in Europe Cup contro i francesi dello Cholet.

Trapani non è certo l'avversario più semplice da affrontare: la squadra di coach Repesa va a caccia del secondo posto in classifica per coronare un girone d'andata che l'ha vista protagonista: "Ci aspettiamo una partita impegnativa a livello fisico, qualità individuale indirizzata alla qualità fisica, mettono molta pressione su tutto il campo, hanno talento e sono in grado di farti fare molta fatica a livello offensivo", ha detto il vice allenatore della Dinamo, Massimo Bulleri, presentando la sfida di sabato insieme con l'ala Giovanni Veronesi.

"La costanza di rendimento all'interno della partita - ha chiarito - è uno degli obiettivi principali soprattutto a livello difensivo, la protezione dell'area sarà fondamentale contro Trapani, vanno forte a rimbalzo e sono bravi a creare vantaggio individualmente".

"Sicuramente - ha aggiunto Veronesi - non siamo partiti bene nel 2025, sono state due partite diverse, a tratti abbiamo giocato bene, negli ultimi due quarti a Cholet siamo riusciti a contrastare la loro fisicità, che sarà la chiave anche nella partita di Trapani. Cerchiamo di finire il girone di andata nel migliore dei modi".



