Gli è scivolata la motosega mentre tagliava la legna e alcuni rami, ferendosi a una coscia.

Un uomo di 76 anni è stato soccorso questo pomeriggio dal 118 a Sarroch e trasportato con l'elisoccorso al Brotzu con una profonda ferita alla gamba.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, del caso sono stati informati anche i carabinieri.

Fortunatamente la motosega non ha reciso l'arteria femorale e il 76enne non è grave.



