Perde controllo dell'auto e investe operaio Anas sulla 131

Ha perso il controllo dell'auto che è finita in un cantiere dell'Anas e ha travolto un operaio al lavoro. E' accaduto ieri notte lungo la statale 131 a Serrenti.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale di San Gavino Monreale con fratture alle gambe, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22. L'automobilista, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell'auto che è entrata nell'area del cantiere, investendo uno degli operai.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale, i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA