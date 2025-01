Giuseppe Casu nuovo direttore provinciale Coldiretti Cagliari

Cambio al vertice di Coldiretti Cagliari. Giuseppe Casu, agronomo di 48 anni, originario di Alghero, è il nuovo direttore dell'associazione provinciale.

Succede a Luca Saba, che mantiene il ruolo di direttore regionale di Coldiretti Sardegna, garantendo una transizione nel segno della continuità.

Casu vanta una lunga carriera in Coldiretti a partire dai ruoli con il Caics, il centro assistenza alle aziende agricole dell'associazione e con esperienza nei Giovani Coldiretti come segretario regionale, per diventare, presto, protagonista sia in Sardegna alla guida della federazione di Oristano per due anni e in precedenza anche vicario in quella di Sassari e come dirigente regionale, sia in altre regioni italiane, nel Lazio, dove è stato direttore a Roma-Rieti.

Nella sua attività lavorativa ha ricoperto ruoli in numerosi settori del sistema agroalimentare isolano come in quello vitivinicolo ma anche nella pubblica amministrazione. Conosciuto per la sua competenza e determinazione, si presenta come un dirigente giovane ma con un'esperienza solida e multidisciplinare, pronto a raccogliere le sfide del territorio.

"Sono orgoglioso di raccogliere il testimone di Luca Saba e di proseguire nel solco tracciato in questi anni - sottolinea - Coldiretti Cagliari ha lavorato con determinazione per rappresentare e sostenere le tantissime aziende agricole e zootecniche che animano il nostro territorio. Continueremo a essere vicini a loro, sia nei tavoli istituzionali che nelle battaglie quotidiane, per garantire redditività e valorizzare il lavoro degli agricoltori e allevatori".



