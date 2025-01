Dal Cagliari e vigili fuoco doni ai bimbi ricoverati al Brotzu

I giocatori del Cagliari e i vigili del fuoco in ospedale con i kit del "Regalo sospeso", un progetto Unicef-Clementoni.

E' stata una giornata di festa per i bambini ricoverati al Brotzu. In "campo" per i rossoblù Gianluca Gaetano, Roberto Piccoli e Mateusz Wieteska. Con loro, insieme ai vigili del fuoco del comando di Cagliari, anche i presidenti di Unicef Sardegna e Cagliari Giuseppe Masnata e Paolo Ligas.

I kit sono "speciali cofanetti regalo" creati da Clementoni, a favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case famiglia in Italia.

I cofanetti sono stati illustrati dallo street artist romano Merioone e sono dedicati al tema dei diritti dell'infanzia.

Ogni cofanetto contiene un libretto giochi e attività, le carte "memo" sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in parole semplici.



