Paziente minaccia col coltello medici del P. soccorso a Sassari

Un uomo è stato arrestato dalla polizia al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver minacciato con un coltello medici e infermieri. Si tratta di un algherese già noto alle forze dell'ordine per alcuni episodi di violenza: era stato accompagnato poco prima all'ospedale da un conoscente che lo aveva trovato in stato confusionale.

Al Pronto soccorso i medici lo hanno sottoposto a una prima visita e gli hanno applicato una flebo nell'attesa di ulteriori accertamenti. Poco dopo l'uomo ha completamente perso la testa.

Ha iniziato a urlare e inveire contro tutti, ha tolto da una tasca un coltello a serramanico e si è diretto minaccioso verso il triage. È stato bloccato dalle guardie giurate che sono riusciti a isolarlo fino all'arrivo degli agenti della Volante.

Alla vista dei poliziotti l'uomo è diventato ancora più aggressivo, tanto che gli agenti hanno dovuto usare il taser per immobilizzarlo prima di arrestarlo e portarlo in questura.

Domani comparirà davanti al giudice del tribunale di Sassari per la convalida dell'arresto.



