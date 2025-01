Loiri Porto S.Paolo non conosce lo spopolamento, 4mila residenti

Loiri Porto San Paolo è in controtendenza rispetto ad altri piccoli Comuni della Sardegna che ogni anno perdono residenti. Il centro costiero della Gallura vive invece una continua crescita demografica e anche il 2024 si è chiuso come gli ultimi anni in continuo incremento della popolazione residente. Il bilancio al 31 dicembre scorso parla di 3842 residenti, contro i 3785 del 21 dicembre del 2023, con un saldo pari a 57 nuovi residenti, tra nuovi nati (18 nel 2024, in calo rispetto agli anni precedenti) e nuovi arrivi da tutte le parti dell'isola e della penisola anche in virtù della sua posizione strategica.

"Un trend a cui contribuiscono diversi fattori tra cui la qualità delle zone interne, ma anche i servizi e le certezze date dall'approvazione del piano urbanistico comunale nel 2021 in coerenza con Pai e Ppr", ha commentato il sindaco Francesco Lai.

Nei primi anni 2000 Loiri Porto San Paolo contava poco più di 2 mila e cento abitanti. In un quarto di secolo ha quasi raddoppiato la popolazione, arrivando a poche decine di abitanti da quota 4 mila, attestandosi come l'ottavo Comune gallurese su 26 per dato demografico. Le aree del Comune con maggiore attrattiva sono le zone interne, Loiri centro e le frazioni più vicine ad Olbia, Azzanì, Montelittu, Enas, Trudda, Santa Giusta e Oviló. "Un segnale chiaro di come la qualità della vita migliore funga da richiamo per nuovi residenti, soprattutto famiglie, che grazie alla Pianificazione Urbanistica danno un reale contributo allo sviluppo armonico di un territorio", ha aggiunto il primo cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA