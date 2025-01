Galleria sulla nuova 125 chiude, traffico deviato a Muravera

A partire da lunedì 13 gennaio, un tratto della strada statale 125 Var "Orientale Sarda" sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti della galleria 'Arexini' (1921 metri), nel territorio di Muravera.

"D'intesa con le amministrazioni locali, e come concordato nel corso della riunione del 17 dicembre scorso alla Prefettura di Cagliari, durante l'interdizione della circolazione il flusso veicolare sarà convogliato sulla viabilità secondaria secondo il seguente percorso alternativo - fa sapere Ana - il traffico in direzione Tortolì verrà deviato sulla ex Statale 125 allo svincolo all'altezza del km 39,300 verso l'abitato di Muravera per poi immettersi sulla circonvallazione (via Sarrabus), proseguire sulla viabilità comunale e reimmettersi sulla statale 125 Var utilizzando lo svincolo all'altezza del km 47; il flusso veicolare diretto a Cagliari verrà invece deviato al km 47 verso Muravera sulla ex statale 125, proseguire lungo la viabilità comunale fino a reimmettersi sulla statale 125 Var allo svincolo all'altezza del km 39,300".

Sarà inoltre sempre consentito l'accesso al distributore di carburante al km 41,650 sulla SS 125 Var.

I lavori, del valore complessivo di oltre tre milioni di euro, riguardano la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a Led e dei dispositivi luminosi di sicurezza. La durata degli interventi è di circa tre mesi.



