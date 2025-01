Femminicidio a Cagliari, verso giudizio immediato per il marito

Si va verso il giudizio immediato per Igor Sollai, il 43enne in carcere a Uta, reo confesso dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere della moglie, Francesca Deidda, 42 anni, uccisa a martellate nella sua casa di San Sperate nel maggio 2024.

Tutti gli adempimenti disposti dalla Procura di Cagliari sono stati completati anche con il deposito dei risultati, l'ultimo quello dell'autopsia. Almeno otto i colpi inferti sulla vittima, che ha anche tentato strenuamente di difendersi. Ma non ce l'ha fatta. A breve è attesa la restituzione della salma ai familiari, che poi fisseranno la data e il luogo dei funerali.

Il corpo della donna fu trovato solo il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. Il marito, il 22 novembre scorso, dopo un lungo interrogatorio in carcere condotto dal pm Marco Cocco, ha confessato l'omicidio. La difesa di Sollai esclude la premeditazione, sostenuta invece dall'accusa, che ipotizza per il delitto un movente economico: una polizza sulla vita di Francesca che il marito avrebbe voluto incassare.



