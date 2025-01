Diego Ceretta dirige primo concerto 2025 al Lirico di Cagliari

Sul podio del Teatro Lirico di Cagliari è stato tre anni fa protagonista di un applaudito concerto sulle note di Smetana, Sibelius, Čajkovskij, due anni fa invece ha debuttato nell'opera con La sonnambula. Adesso Diego Ceretta ritorna nel capoluogo sardo per dirigere, il 10 e 11 gennaio, Pizzetti e Brahms per la Stagione concertistica 2024-2025.

Il giovane e talentuoso direttore, violinista e compositore milanese, guida ancora l'Orchestra del Lirico per il primo concerto del nuovo anno. Venerdì 10 alle 20.30 e sabato 11 alle 19, è infatti in programma il quinto appuntamento della Stagione. Il programma musicale parte da Tre preludi sinfonici per l'Edipo re di Sofocle di Ildebrando Pizzetti, e si prosegue con Ouverture tragica in re minore op. 81 e Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 di Johannes Brahms. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un' ora e 40 minuti circa, compreso l'intervallo.

Diego Ceretta, classe 1996, è il direttore principale dell'Ort-Orchestra della Toscana. Debutta nel dicembre 2016 con l'Orchestra Filarmonica Italiana. Successivamente l'esordio alla Carnegie Hall di New York. Nel 2020 è stato l'unico finalista italiano al Concorso di direzione d'orchestra Guido Cantelli di Novara. Assistente di Daniele Gatti al Teatro dell'Opera di Roma per la prima mondiale dell'opera Julius Caesar di Giorgio Battistelli, ha poi avviato un'intensa attività sinfonica che l'ha portato a dirigere concerti con diverse orchestre. Sul podio regolarmente anche per il repertorio operistico.

Tra i suoi impegni futuri, dirigerà il War Requiem di Britten al Maggio Musicale Fiorentino, Il Barbiere di Siviglia all'Opéra de Lille e Attila in forma di concerto al Teatro di San Carlo di Napoli.



