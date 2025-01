Basket, la Dinamo cerca riscatto in Europa dopo ko contro Varese

Dopo la sconfitta subita domenica in campionato contro Varese, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari cerca oggi il riscatto immediato in Fiba Europe cup. I biancoblu giocano stasera in Francia contro Cholet, nella terza giornata del gruppo L, e dopo avere perso le prime due gare la vittoria è quasi d'obbligo per non rischiare di chiudere in anticipo il discorso qualificazione.

Cholet è un avversario durissimo, è primo nel campionato nazionale francese e contro Sassari vanta un precedente favorevole: lo scorso anno eliminò i biancoblu dalla Champions league vincendo la sfida playoff per l'ingresso nel Round of 16.

Stasera, palla a due alle ore 20.30, i ragazzi di coach Markovic scenderanno in campo ancora con i cerotti: ci sono da valutare le condizioni di capitan Bendzius e del nuovo arrivato Gazi, regolarmente schierati domenica nonostante fossero reduci da attacchi influenzali. Non saranno della partita i due infortunati di lungo corso, Udom e Sokolowski, ma da recuperare sarà sicuramente il morale della squadra che dopo avere vinto 4 gare su 5, domenica è incappata in una sconfitta inattesa.

In campo si sono visti i soliti difetti della truppa Markovic: gioco a fasi alterne con lunghi sprazzi di blackout, in cui la squadra accumula un passivo troppo pesante da rimontare.

La continuità è proprio quello che il coach chiede ai suoi in campo, per 40 minuti, e stasera in Francia i sassaresi avranno l'occasione di riscattarsi.



