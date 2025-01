Altra auto data alle fiamme nella notte a Sassari

Ancora un'auto incendiata nella notte a Sassari. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 in via Carducci, nel quartiere Monte Rosello, quando gli abitanti della zona sono stati svegliati di soprassalto dalle fragore delle fiamme che avvolgevano un'Audi Q5 parcheggiata per strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono state trovati indizi che lasciano presupporre l'origine dolosa dell'incendio e i militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'atto intimidatorio.

L'auto incendiata è di proprietà di un uomo incensurato che è stato sentito dai carabinieri.

L'episodio di stanotte rialimenta la preoccupazione in città per i roghi delle auto: lo scorso autunno erano stati registrati numerosi casi con almeno otto auto e un escavatore dati alle fiamme nelle ore notturne.



