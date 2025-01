Abodi, 'grandi eventi sportivi per trainare il turismo'

"I grandi avvenimenti o gli avvenimenti sportivi in generale sono un fattore di economia territoriale, ma anche di interesse nazionale. Io credo che sia fondamentale, come stiamo facendo anche in altri ambiti, trovare un metodo per collaborare tra Stato e Regioni. Questo nell'ottica appunto dell'attrattività del turismo sportivo".

Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, al termine di un incontro a Cagliari con l'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, per pianificare gli eventi che si terranno in Sardegna nel 2025, al quale hanno partecipato anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, e il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra.

"Noi cerchiamo di contribuire anche in termini di stagionalizzazione, anche in termini di profilo del turista, di distribuzione sul territorio, a quello che la Sardegna sta cercando di fare da diversi anni. Stiamo cercando di renderlo metodologicamente sempre più funzionale agli obiettivi che si devono perseguire, anche quelli naturalmente della promozione sportiva, perché non è soltanto un tema di promozione sportiva al quale noi teniamo particolarmente".

Il ministro è poi intervenuto sul tema degli impianti. "A Cagliari, oltre al nuovo stadio c'è anche il tema del palazzo dello Sport che abbiamo seguito in via diretta anche nei mesi scorsi - sottolinea Abodi -. Ma noi ci occupiamo anche degli altri sport, degli impianti più piccoli a partire da quelli scolastici. Domani incontrerò anche il sindaco Zedda con la mappa dell'impiantistica sportiva e cerchiamo di capire come poter raccogliere anche i soldi per migliorare le palestre scolastiche che sono per noi una priorità sociale, visto che ci sono risorse significative che il ministro Valditara ha messo a disposizione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA