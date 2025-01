Rischio decadenza Todde, solidarietà dal sindaco di Sassari

"Il percorso intrapreso insieme per cambiare la Sardegna e per dare gambe ai progetti di rilancio del Nord Ovest dell'isola possa proseguire senza indugi". È l'auspicio formulato dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, in una lettera inviata alla presidente della Regione, Alessandra Todde, per manifestarle "piena e totale solidarietà umana e politica", rispetto alla vicenda legata alla rendicontazione delle spese elettorali, in conseguenza della quale il consiglio regionale sarà chiamato a decidere sull'ordinanza di decadenza emessa dal collegio di garanzia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA