Feste per la Befana nell'Isola tra nuotate e solidarietà

Da Cagliari a Porto Cervo Befana in arrivo con sacchi di caramelle e carbone. Magari in sella a una Lambretta o a una Vespa. Ma la discesa della vecchina con la scopa si festeggerà anche al Poetto di Cagliari con una nuotata: ritrovo domani a Marina Piccola, poi spuntino al Windsurfing club. L'iniziativa è organizzata dall'associazione organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Nuoto Mare Sardegna.

Davanti alle onde, ma niente bagno, anche l'arrivo della Befana in Costa Smeralda, domani alle 18. La Polizia locale di Cagliari annuncia il ritorno della tradizionale iniziativa solidale "La Befana dei Vigili", un appuntamento che quest'anno si propone di portare un sorriso e un momento di gioia ai bambini ricoverati all'Ospedale pediatrico Microcitemico. Sempre domani al Castello di San Michele a Cagliari un'iniziativa tra festa e cultura: si giocherá anche a "pincaro". E sarà l'occasione per svelare ai bambini storie e leggende sul monumento cagliaritano.

Nuoro festeggerá la giornata con la "Befana in Lambretta".

Sfilata sulle due ruote, ma anche solidarietà con i fondi da devolvere alla comunità alloggio per minori della cooperativa sociale Il Mandorlo. A Oristano la befana si calerà dalla Torre di piazza Roma e regalerà caramelle ai bambini. A Sassari invece eventi motorizzato con la "Befana arriva in Vespa". La vecchietta penserà, però, prima ai bambini del centro GeNa "Opera Gesù Nazareno" e del reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliero universitaria. Poi in centro con i bambini impegnati in un percorso studiato dalla Polizia locale per insegnare le regole sulla sicurezza stradale anche con mini auto e mini moto.

Domani a Monserrato chiusura delle feste con il corteo per l'Epifania: in marcia i bambini delle parrocchie. A Sinnai invece appuntamento con l'Happyfania, nella zona industriale, con la distribuzione di dolci e caramelle.



