Calcio: Nicola batte il Monza, scaccia crisi e 'supera' Ranieri

Niente crisi, molti sorrisi: il Cagliari interrompe la serie di quattro risultati negativi consecutivi grazie alla seconda vittoria esterna di questo campionato. Tre punti, quelli conquistati contro il Monza grazie al 2-1 in rimonta firmato da Zortea e Piccoli, che servono ai rossoblù per chiudere il girone di andata a quota 17, non lontani dalla media di un punto a partita che dovrebbe garantire la salvezza.

Rispetto alla scorsa stagione e all'era Ranieri, Nicola ha chiuso i conti dell'andata con due punti in più. Ma quella di oggi era una partita molto delicata: in caso di quinta sconfitta di fila la società sarebbe stata costretta a un momento di riflessione per capire se andare avanti con Nicola oppure no. La vittoria ha cambiato lo scenario: dubbi scomparsi e club proiettato senza fretta o disperazione verso il mercato di gennaio. Prestazione e risultato hanno dato ragione al teorema del mister: il lavoro - questo aveva ribadito Nicola anche alla vigilia - pagherà.

Intanto è pronta a scattare la prima operazione di mercato con l'arrivo del secondo portiere del Napoli Caprile e l'uscita di Scuffet. Nicola non conferma e non smentisce: "Bravo, ottima partita come mi aspettavo - ha detto nel dopo partita - se dovesse partire lo farebbe per approdare a un contesto per lui gratificante". La linea, molto ermetica, del mister: "Ora vediamo se qualcuno andrà via per giocare di più. E vediamo in cambio se c'è la possibilità che arrivi qualcuno per darci una mano".

Poi c'è Piccoli "Sono contento di Roby come di tutti, quando dico di avere un gruppo di livello e che ci dobbiamo costruire i numeri mi riferisco proprio a un profilo come Piccoli che non aveva mai segnato cinque gol in un solo girone, o Zortea già a quota tre in campionato".

Il tema di fondo è, però, sempre la corsa salvezza: "Chi lotta per salvarsi non può mai essere tranquillo, i 3 punti servono per dimostrarti che stai andando sulla strada giusta.

Noi stiamo migliorando ma sappiamo che di punti ne mancano tanti, e servono per darti motivazione". E infatti subito al lavoro anche per l'Epifania: domani squadra in campo perché c'è un'altra sfida da affrontare tra sei giorni, sempre in trasferta e sempre in Lombardia, ma con il Milan.



