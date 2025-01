Basket: la Dinamo si arrende da subito e Varese espugna Sassari

Inizia male il 2025 della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. I biancoblu si inceppano al PalaSerradimigni nel lunch match del campionato e cedono a Varese, vittoriosa per la prima volta in trasferta col punteggio 81-86.

È una Dinamo disastrosa in attacco e impalpabile in difesa quella vista oggi in campo, capace di giocare in maniera dignitosa solo i primi e gli ultimi minuti di una partita ampiamente alla portata degli uomini allenati da coach Markovic.

I biancoblu partono benissimo mettendo a segno un parziale di 11-2 in avvio di gara. Ma è solo un'illusione. Varese si sveglia presto e rientra in partita con le triple di Johnson e Hands, e il primo quarto si chiude sul 30-26 per i padroni di casa.

Nel secondo e terzo quarto la Dinamo si spegne completamente in attacco, mentre Varese sale in cattedra sfruttando ogni indecisione dei biancoblu. Bibbins e Renfro cercano di tenere viva Sassari, ma gli ospiti sono inarrestabili in attacco e blindati in difesa. Fobbs sbaglia l'impossibile al tiro, imitato dai compagni di squadra, e Varese scappa chiudendo il terzo quarto sul 55-64.

Nell'ultimo quarto la Dinamo prima va sotto di 14, poi rimonta proprio grazie a Fobbs (26 punti finali per lui).

Sassari si riporta a -4, ma nel finale convulso sbaglia un paio di azioni decisive e Varese mantiene il vantaggio e vince col punteggio di 81-86.



