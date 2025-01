Rischio decadenza Todde, vertice alleati in Consiglio blindato

Vertice d'urgenza dei capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale dopo l'ordinanza-ingiunzione della commissione di garanzia presso la Corte d'Appello che ha verificato la rendicontazione delle spese elettorali della candidata Alessandra Todde, eletta presidente della Regione Sardegna, nelle consultazioni di febbraio 2024, dichiarandone la decadenza. Alla riunione, in un palazzo blindato, partecipa la stessa governatrice Todde che ha annunciato un punto stampa al termine dell'incontro.

Todde ha già detto che presenterà ricorso al tribunale ordinario contro il provvedimento amministrativo che, a quanto sembra dalle prime indiscrezioni, solleva almeno sei contestazioni, dall'indicazione del mandatario, all'individuazione di un conto corrente dedicato e di alcune spese.

La presidente ieri si è detta "fiduciosa nella magistratura e non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell'interesse del popolo sardo"



