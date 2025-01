Gdf, sequestrati immobili per circa 2 milioni di euro a Olbia

I finanzieri del Gruppo Olbia, con i colleghi della compagnia di Tempio Pausania, hanno sequestrato immobili del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, che uno dei soci di un'azienda di ricambi auto avrebbe ceduto a un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato a due società amministrate dal medesimo commercialista. La vendita dell'immobile, secondo i militari, era, peraltro, "simulata "in quanto il socio fallito era rimasto nella disponibilità dei beni e non aveva percepito alcuna somma. Nei guai è finito un imprenditore olbiese è stato colpito dalle misure cautelari personali del "divieto di esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese" e del "divieto di esercitare la professione di commercialista".

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, nell'ambito di un'indagine in materia fallimentare con l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, tutt'ora in corso.

"L'attività di contrasto agli illeciti sopra descritti è finalizzata alla restituzione di quanto dovuto ai creditori della società, rimasti insoddisfatti e senza garanzie patrimoniali a causa della condotta fraudolente dell'amministratore - spiegano dalla Gdf - provvedimenti cautelari adottati, allo stato, si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare fatto salvo giudizio di merito ed, eventualmente, del giudice del Riesame".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA