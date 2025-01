Si riparte da sanità, oggi direzione Pd e mercoledì commissione

E' la sanità a tenere banco nella politica sarda all'inizio del nuovo anno. Gli esponenti del campo largo si erano lasciati il 31 dicembre dopo il vertice di maggioranza ad hoc proprio con il tema individuato come prioritario sul tavolo, e da qui si riprende.

A cominciare dalla riunione della direzione regionale del Partito democratico convocata oggi alle 17 a Oristano e tutta dedicata all'analisi delle proposte avanzate dalla presidente Alessandra Todde, di modifica del testo del dl presentato lo scorso agosto e mai ancora discusso in commissione. I vertici dem dovranno uscire dall'incontro con una linea da riportare poi al resto della maggioranza.

Ad accelerare i tempi è stata anche la presidente Pd della commissione Sanità, Carla Fundoni, che ha convocato per martedì 7 gennaio l'ufficio di presidenza del parlamentino per calendarizzare i lavori. La prima riunione, con l'audizione dell'assessore Armando Bartolazzi, si terrà già il giorno dopo, mercoledì 8. Il tempo stringe anche perché nel frattempo è scattato il primo mese di esercizio provvisorio, autorizzato dal Consiglio regionale nell'ultima seduta che si è tenuta in trasferta a Palazzo Bacaredda.

Tra le modifiche principali proposte da Todde e Bartolazzi, ci sono le specializzazioni diverse per gli ospedali, la nascita di dipartimenti ad hoc per la prevenzione, la salute mentale, le dipendenze e la riabilitazione, la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza, la costituzione di un hub pediatrico in seno all'Arnas Brotzu, con l'accorpamento del Microcitemico, che potrà diventare Ircss (Istituto di ricovero a cura e carattere specifico) per la pediatria e le malattie rare e l'attivazione della funzione di Medicina nucleare all'ospedale di Nuoro.

Ma il nodo sono i commissariamenti dei vertici delle aziende sanitarie, previste nel dl della giunta "per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali e organizzativi del servizio sanitario regionale".



