Porto Cervo prolunga eventi di Natale con mercatini e cori sardi

Sarà come immergersi nelle tradizioni popolari, apprezzate sia dai sardi che dai tanti turisti che hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie a Porto Cervo: domani, sabato 4 gennaio dalle 18, nuovo appuntamento lungo la Passeggiata addobbata a festa di 'Natale a Porto Cervo', kermesse promossa dal Consorzio Costa Smeralda e Smeralda Holding, inserita nel calendario del comune di Arzachena.

Inizieranno gli artisti di Bianche Presenze con il loro Fire Show e a seguire concerto dei cori sardi con due ospiti di prestigio, il Coro Sos Astores di Golfo Aranci diretto da Giuseppe Orrù e il Coro Terra Galana di Monti cresciuto sotto la guida di Carlo Deriu e oggi diretto da Mariano Meloni.

Nei mercatini di Natale che hanno riscosse un grande successo durante tutto il periodo delle festività con spettacoli per grandi e bambini, saranno allestiti street food con degustazioni di piatti tipici, decorazioni natalizie, prodotti regionali di artigianato, dolci, souvenir e piccoli oggetti da regalo e sarà animato da eventi collaterali di intrattenimento musicale e per bambini, dal Fire Show con mangiafuoco, all'attesa esibizione dei Trampolieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA