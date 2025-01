Basket: Dinamo contro Varese insegue la Final 8 di Coppa Italia

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si rituffa in campionato e domenica contro Varese (palla a due alle 12 al PalaSerradimgni) insegue la terza vittoria consecutiva e l'aggancio all'ottavo posto in classifica, valido per la qualificazione alla Final eight di Coppa Italia.

La gara contro Varese preoccupa non poco coach Markovic, che dopo la pausa degli allenamenti per il Capodanno, non sa su quali giocatori potrà contare: "Ieri avevamo solo otto giocatori per allenarci, non il miglior modo per avvicinarci alla partita.

Vediamo cosa riusciamo a fare in questi due giorni per essere al completo ed essere pronti a una gara importante come quella contro Varese", commenta nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita.

"Varese è una squadra che gioca a tanti possessi, sono molto bravi in transizione, mi ricordo l'anno scorso quando ci hanno fatto male, hanno delle guardie che attaccano, la difesa e l'approccio saranno fondamentali per riuscire a fronteggiarli", spiega il coach dei sassaresi.

"La vittoria domenica è più importante di essere in corsa per la Final eight, anche perché la qualificazione non dipende solo da noi. Cercheremo di vincere per continuare il nostro percorso, poi vedremo dove saremo alla fine del girone di andata".

Sulla disponibilità dei giocatori glissa: "Non entro del merito degli assenti, a parte quelli che sappiamo (Udom e Sokolowsky). L'importante è riuscire ad allenarsi al completo prima del match e a presentarci nel migliore dei modi alla partita", conclude Markovic.



