Amministrative: Fi avverte alleati, non vogliamo fughe in avanti

Forza Italia avverte gli alleati di centrodestra in vista delle prossime amministrative. A dettare la road map è iil vicecoordinatore regionale Edoardo Tocco. "Il nostro partito, come sempre, sarà aperto ai tavoli di lavoro, ma nessuno prenda decisioni affrettate. Molti Comuni in Sardegna saranno chiamati al voto nei prossimi mesi. Non vogliamo nessuna fuga in avanti sui centri principali dell'Isola, ma un metodo chiaro sulle persone da candidare", questo il monito.

"Sin dai prossimi giorni - annuncia Tocco - ci muoveremo con il coordinatore Pietro Pittalis, il deputato Ugo Cappellacci, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e i consiglieri regionali per tracciare il percorso". Una cosa è certa: "Forza Italia non intende recitare un ruolo da comparsa sul tavolo del centrodestra - ribadisce il vicecoordinatore - La sconfitta delle ultime regionali e delle amministrative nelle città principali della Sardegna deve servire come una lezione per la coalizione. Occorre ripartire con decisione - incalza Tocco - ascoltando la base degli elettori e senza candidature imposte dall'alto sulla base delle spartizioni partitiche, ma identificando le migliori espressioni della società civile per competenza e capacità".



