Coniugi uccisi a Cagliari, la difesa, 'il figlio è sconvolto'

"Il mio assistito è sconvolto, non si capacita di quanto sta succedendo: è passato in poche ore da essere persona offesa al carcere". Così all'ANSA Luigi Sanna, l'avvocato difensore di Claudio Gulisano, il 44enne fermato per il duplice omicidio dei genitori.

"Il mio assistito - conferma il legale - si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida in videoconferenza - Noi ci siamo limitati a chiedere gli arresti domiciliari. Adesso andrò in carcere a parlare con lui, poi chiederò che venga interrogato".



