Coniugi uccisi a Cagliari, il figlio resta in carcere

Resta in carcere Claudio Gulisano, il 44enne fermato nella notte tra lunedì e martedì con l'accusa di duplice omicidio volontario per la morte dei genitori, Luigi Gulisano, di 79 anni, e Marisa Dessì, di 82, trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli a Cagliari il 5 dicembre scorso per sospetto avvelenamento. La gip Ermengarda Ferrarese, dopo la convalida del fermo di questa mattina, ha sciolto la riserva ed emesso nei confronti dell'indagato un'ordinanza di custodia cautelare con la quale lo tiene in carcere. L'avvocato della difesa, Luigi Sanna, aveva chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari, ma la giudice li ha negati e avrebbe motivato la sua decisione per il pericolo di fuga.



