Lanterna cinese finisce sul balcone, scoppia incendio in casa

Un'abitazione evacuata e pesantemente danneggiata. E' il bilancio dell'incendio innescato da una lanterna cinese a Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna al confine con Cagliari, durante i festeggiamenti per il Capodanno.

L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte, in un'abitazione in via Tazzoli. Da quanto si apprende, sul balcone della casa è finita una lanterna cinese che ha incendiato una tenda. Le fiamme si sono poi velocemente propagate raggiungendo il tetto.

In quel momento dentro l'abitazione c'erano i proprietari. E' subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco. Lo stabile è stato evacuato, mentre il fuoco veniva spento.

I danni sono ingenti tanto che l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura di Cagliari, che si stanno occupando di ricostruire l'episodio.



