Capodanno a Sassari, sindaco 'scelta azzeccata, avanti così'

"Capodanno è stato un grande successo, le oltre 20mila persone che hanno affollato l'area del concerto, ma anche le tante che sono rimaste fuori e di cui ben comprendiamo la delusione, sono la chiara dimostrazione che la nostra scelta è stata azzeccata". Il giorno dopo il concerto di Gianna Nannini in piazza d'Italia, ma anche del countdown in compagnia di Pino e gli Anticorpi e dei dj che hanno animato la festa fino alle prime ore del mattino, il sindaco Giuseppe Mascia è soddisfatto: "Le norme di sicurezza hanno la priorità: alcune zone non affollate della piazza rispondevano a tale finalità - spiega Mascia - ma le nuove formule sperimentate per ampliare l'area della manifestazione sono state vincenti".

Il sindaco precisa che "ci sarebbe piaciuto poter installare altri schermi per accontentare ancora più persone, ma non era possibile proprio per motivi di sicurezza". E dato che "tutto è andato per il meglio e il piano di sicurezza ha funzionato", il bilancio è positivo. "La serata è stata caratterizzata da un grandissimo entusiasmo generale e da un pubblico mai visto prima: questo ci spinge a non fermarci qui. Facciamo tesoro di questa esperienza e puntiamo a migliorare, sempre".

"Sassari è viva e vegeta e noi vogliamo alimentare questa grande voglia di arte, cultura, socialità e divertimento", aggiunge l'assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni. "Per questo la musica non si ferma: abbiamo già in serbo un altro appuntamento per sabato in porta Sant'Antonio", annunciano sindaco e assessora. Il luogo è Porta Sant'Antonio, immortalata dalla tradizione musicale sassarese come sede di una storica discussione fra tre persone. L'idea è di rinnovare l'attitudine di quella piccola piazza al dialogo e al confronto verbale e culturale. L'intenzione è di farlo attraverso una manifestazione musicale che ha l'ambizione di diventare un appuntamento fisso.

Una rassegna in cui il folk sassarese incontra altre musiche dal mondo. Proprio lì, in quella parte bassa del centro storico in cui Sassari sperimenta la multiculturalità, con tutte le contraddizioni, le difficoltà, gli stimoli e i vantaggi che ne derivano. Nasce così Una discussione a tre - Il folk sassarese incontra altre musiche dal mondo, il concerto fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Mascia e dalla sua amministrazione «per portare un po' di festa anche ai confini della città medievale e iniziare l'anno nel solco dell'impegno che ha caratterizzato questi primi mesi del nostro operato: ridare a Sassari vecchia la centralità che merita e di cui ha bisogno per rinascere, innescando un processo virtuoso che coinvolga anche gli altri quartieri, le periferie, le borgate rurali e quelle costiere".

Sabato 4 gennaio dalle 19 protagonisti il cantautore Giuliano Rassu a Ginetto Ruzzetta, suo zio e capostipite di una delle scuole di musica sassarese più famose. Sul palco si alterneranno, oltre all'ensemble guidato da Rassu, Los Matas Chicas, Medit, Filhos Maravilha e Chichimeca.



