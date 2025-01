Aurora la prima nata a Sassari nel 2025

Si chiama Aurora la prima nata nel 2025 a Sassari e ha pesato 3,020 chili. Ha aspettato le 11:46 per venire al mondo nel primo giorno dell'anno, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera universitaria.

La giovane mamma di Oschiri, Alessandra Truddaiu, 20 anni, è emozionatissima. Aurora è un augurio di serenità e bellezza e la piccola, il cui nome significa "luce del mattino", porterà tanta felicità e calore nella vita della sua famiglia.

La sera di San Silvestro, invece, si è conclusa con la nascita di Diego, venuto al mondo alle 19:40 del 31 dicembre, nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'Aou di Sassari.

Nato con parto spontaneo, il bimbo ha pesato 3,270 kg e i suoi grandi occhi hanno catturato subito l'attenzione del personale sanitario. "Si è fatto attendere un paio di giorni e poi è arrivato. E' un'emozione indescrivibile, il regalo più bello per chiudere l'anno. Non potevamo immaginare un modo migliore per salutare il 2024", ha dichiarato la mamma Elisa Fiori, 37 anni.

Diego è il 1.419/o nato del 2024. La Aou ringrazia il personale sanitario di turno: Martina Deriu, Maria Grazia Torru, Elisa Solinas, Gianfranca Fiori, Isabella Pischedda, Francesca Cosso e Mirella Scanu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA