Agguato in Gallura, 80enne in auto ferito da una fucilata

Un uomo di 83 anni, Peppino Fadda, di Padru, mentre era alla guida della sua auto lungo la Strada provinciale 24, nei pressi di Padru, in Gallura, è stato raggiunto da una fucilata. L'anziano è stato colpito da una cartuccia caricata a pallini. L'uomo che ha sparato si è poi dileguato, facendo subito perdere le sue tracce.

Fadda, pastore, vende prodotti tipici locali, ed è un personaggio molto noto in Gallura, soprattutto dopo aver conosciuto l'attore George Clooney, diventato suo cliente. Quando la star di Hollywood trascorse alcuni mesi a Olbia e dintorni per girare la serie Catch 22, comprò a Fadda 60 chili di pecorino da portare negli Stati Uniti.

L'83enne è stato colpito da una scarica di pallini che ha danneggiato la sua auto e l'ha raggiunto in varie parti del colpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini in corso sono a cura dei carabinieri della stazione di Padru e del Reparto territoriale di Olbia.

