Lotta a evasione, contraffazione e droga, 2024 da record per Adm

Ammonta a circa 72 milioni di euro l'accertato al Porto Canale di Cagliari dall'ufficio delle Dogane di Cagliari nel 2024.

Dal bilancio dell'Adm emerge che nel porto di Cagliari sono stati effettuati diversi sequestri di beni contraffatti. Uno, in particolare, con la collaborazione della Guardia di Finanza di Cagliari, ha permesso di scoprire quasi 2.000 giocattoli contraffatti all'interno di un container proveniente dalla Cina.

L'attività di verifica antifrode effettuata sui natanti ha portato al recupero di quasi 500.000 euro per diritti evasi, costituiti dall'Iva all'importazione e correlati interessi e diritti riscossi per oltre 500.000 euro. Dagli accertamenti eseguiti, i funzionari doganali, in stretta collaborazione con le Fiamme Gialle, hanno appurato il mancato rispetto delle condizioni per usufruire del beneficio di esenzione dai diritti di confine in violazione della normativa dell'Unione europea e nazionale per sei imbarcazioni battenti bandiera extra Ue.

L'Agenzia fa sapere che "i risultati raggiunti sono stati in netto aumento rispetto a quelli dell'anno precedente, con circa il 70% in più di diritti accertati e il 60% in più di diritti riscossi".

In materia di accise, l'ufficio di Cagliari ha effettuato oltre 1700 verifiche nei vari settori della commercializzazione e distribuzione di carburanti, prodotti energetici e alcoli, per un totale riscosso pari a quasi 590 mila euro.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Elmas, la cooperazione tra i funzionari Adm e i militari della Guardia di Finanza ha consentito di conseguire diversi risultati, principalmente nella lotta al traffico di stupefacenti, ma anche in altri ambiti di competenza, come la lotta al contrabbando e alla contraffazione, nonché in materia di salvaguardia della salute pubblica. Con il monitoraggio dei viaggiatori in partenza e in arrivo (oltre 2000 passeggeri sottoposti a controllo) e anche mediante l'opera di prevenzione e repressione svolta dalle Unità Cinofile della Guardia di Finanza, è stato possibile effettuare numerosi sequestri di sostanze stupefacenti di vario tipo, provenienti principalmente dalla Spagna. Di particolare rilevanza è stato l'arresto in flagranza di reato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti di un viaggiatore proveniente da Barcellona che ha tentato di introdurre in Italia oltre un etto di shaboo con la tecnica dei body packers (ovulatori).



