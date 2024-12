Vertice di maggioranza per stringere cerchio su riforma sanità

Ultimi giorni dell'anno alle prese con il nodo sanità: la maggioranza di campo largo guidata dalla presidente della Regione Alessandra Todde deve stringere il cerchio sul tema stabilito come prioritario e che ha preso il posto della Manovra finanziaria nell'agenda della giunta regionale.

Nel pomeriggio di oggi in Consiglio regionale la presidente incontrerà i capigruppo di maggioranza e illustrerà i punti principali di un maxi emendamento che dovrà correggere e integrare il disegno di legge approvato dalla giunta lo scorso luglio e fermo in sesta commissione perché da più parti della maggioranza giudicato non adeguato.

Non una riforma vera e propria, si continua a ripetere, ma una riforma "funzionale", come l'ha definita nelle scorse settimane Todde, che passi per una riorganizzazione delle aziende sanitarie. Un rimaneggiamento di funzioni che equilibri i ruoli delle Asl e dell'Ares, e che passi per la sostituzione dei vertici (nominati nella precedente legislatura). Tra i punti da analizzare, come dichiarato dalla stessa presidente, specializzazioni degli ospedali, la riorganizzazione dell'emergenza-urgenza, faro su prevenzione, salute mentale e riabilitazione e la sanità pediatrica.

E mentre la maggioranza si concentra sulla sanità, fuori dal palazzo si organizzano gli attivisti dei comitati che hanno sostenuto la legge di iniziativa popolare, per lo "sveglione di Capodanno", una festa di San Silvestro sotto i portici di via Roma per richiamare l'attenzione sul testo che attende di essere esaminato dal Consiglio regionale.



