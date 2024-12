Traffico aereo a Capodanno, +15% nel nord Sardegna, +5% Cagliari

Traffico aereo in aumento in Sardegna per le festivitá natalizie e di Capodanno. Cagliari cresce del 5-6%, Olbia e Alghero addirittura del 15%. Durante le festività Natalizie (dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025) gli aeroporti del nord Sardegna stimano un flusso di 122.500 passeggeri, per un totale di 833 voli ed un'offerta di circa 148.000 posti, con un incremento del +15% rispetto alle festività dello scorso anno.

Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 50.500 passeggeri, per un totale di 330 movimenti ed un'offerta di oltre 60.000 posti. Il Riviera del Corallo sarà collegato con Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Ita Airways, Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli e Pisa operati da Ryanair.

Nello scalo di Olbia si stima un traffico di oltre 72.000 passeggeri, per un totale di 503movimenti ed un'offerta di 87.500 posti. Il Costa Smeralda sarà collegato con Roma Fiumicino operato da Aeroitalia e Volotea, Milano Linate operato da Aeroitalia, Milano Malpensa di easyJet, Barcellona, Torino, Verona e Venezia operati da Volotea, Bergamo, Bologna offerti sia da Ryanair che da Volotea. Cagliari capitale dei trasporti con 233mila viaggiatori. Sono gli ultimissimi numeri forniti in conferenza stampa dall'assessora ai Trasporti Barbara Manca.

Tutto questo in attesa, per i prossimi giorni, del bando sulle nuove rotte.

"Abbiamo registrato- ha spiegato- un incremento di voli in continuità ad eccezione del Cagliari Linate: in quest'ultimo caso siamo intervenuti con un aggiustamento degli orari - ha detto Manca - Stiamo procedendo metodicamente scaricando il load factor per avere un monitoraggio costante della situazione: prima questo non avveniva. Fermo restando che il nostro obiettivo non è avere più voli possibili, ma adeguare l'offerta alla domanda". Soddisfatto l'assessore al Turismo Franco Cuccureddu: "Nelle sedi dei concerti stiamo arrivando al tutto esaurito - ha aggiunto - con alberghi solitamente chiusi che hanno deciso di aprire".



