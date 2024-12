Scoppia incendio in una casa a Olbia, illeso il proprietario

Un incendio, divampato intorno alle 13, ha distrutto un appartamento in via Montale a Olbia.

Al suo interno, nel complesso condominiale "Le Orchidee", si trovavano due uomini che sono riusciti ad uscire subito, ma uno dei due è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato in codice giallo dal personale del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo Il di Olbia.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento locale, che non sono riusciti a salvare l'appartamento, andato completamento distrutto, ma hanno evitato che il fuoco arrivasse anche alle altre abitazioni.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia locale.

In corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio.

