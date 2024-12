Rapinò un discount a Pirri, un 55enne arrestato dalla Polizia

Un cinquantacinquenne con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dalla Polizia perché accusato di avere rapinato, lo scorso 14 novembre, un discount di Pirri, rubando la somma di circa 2.300 euro. Con il volto coperto da una maschera in lattice e armato di una pistola e di un grosso pugnale, aveva minacciato il personale del market Le indagini, portate avanti dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante ed effettuate tramite l'esame dei sistemi di videosorveglianza e attraverso la testimonianza delle persone presenti, avevano condotto all'identificazione del veicolo utilizzato dall'uomo, che ne aveva alterato la targa.

Nel corso della perquisizione domiciliare in casa dell'indagato, in località Sant'Antioco, erano stati rinvenuti, oltre alla somma di denaro, gli indumenti utilizzati durante la rapina, il pugnale e la pistola, risultata essere una riproduzione di arma vera.

L'uomo si trova ora nel carcere di Uta a disposizione dell'autorità giudiziaria.



