Eventi sportivi in Sardegna anche per aumentare i flussi turistici nell'isola. Il 7 gennaio arriva a Cagliari il ministro dello sport Andrea Abodi. L'esponente del governo sarà a Cagliari per incontrare l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che oggi ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa. Oggetto della riunione è quello di trovare un'intesa per pianificare gli appuntamenti nel 2025.





