Capodanno, scatta il piano sicurezza della Questura di Cagliari

Scatta il piano sicurezza della Questura di Cagliari per Capodanno. Sono stati pianificati sia in città che lungo le principali arterie di collegamento servizi di controllo. Oggi in Questura sono stai illustrati i dettagli e sono stai forniti i consigli utili per affrontare in sicurezza il Capodanno.

In particolare la Polizia stradale intensificherà la presenza di pattuglie lungo le strade. "Saremo presenti lungo le principali strade extraurbane di collegamento - ha confermato la dirigente della polizia stradale di Cagliari, Catia Paganelli - vogliamo fornire alcuni consigli agli automobilisti: verificare le condizioni del veicolo e dei pneumatici prima di mettersi alla guida, rispettare i limiti di velocità e commisurarla alle condizioni del traffico e meteo. Indossare sempre cinture di sicurezza e usare i dispositivi anche per i minorenni". Scontato il divieto a non mettersi alla guida ubriachi o sotto l'effetto di stupefacenti. E poi: "Non usare il cellulare - ha detto ancora la dirigente - l'uso del cell1ulare e una della maggiori cause di incidenti e distrazione. Invito tutti alla prudenza, all'osservanza delle norme e alla responsabilità".

Marco Mele ispettore comandante degli artificieri della polizia ha invece fornito i consigli per l'uso corretto dei botti di Capodanno. "Usate solo giochi pirotecnici e botti legali, acquistati in negozi autorizzati, - ha consigliato prima di tutto - leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarli, allontanarsi dopo averli accesi". Poi in riferimento ai ragazzini e ai minori: "I bambini che usano anche le fiaccole devono essere sempre seguiti - ha evidenziato ancora - mai riaccendere un botto inesploso, negli scorsi ani si sono verificati incidenti proprio per questa ragione".



