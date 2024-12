Capodanno a Oristano, vietati botti, lattine e bottiglie vetro

Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha presieduto oggi una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire il piano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno, con particolare attenzione alla notte di Capodanno, dove è previsto il concerto di Gaia in Piazza Roma.

In proposito, è stato deciso che l'accesso alla piazza sarà controllato con appositi strumenti di conteggio delle persone e dovrà avvenire attraverso varchi, adeguatamente presidiati da personale qualificato. Saranno inoltre predisposte aree di parcheggio dedicate.

Un'ordinanza del sindaco dispone il divieto di vendita di bevande in bottiglie o confezioni di vetro, in lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, in tutto il territorio comunale. Nell'area della manifestazione sarà consentito detenere bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche. Un'altra ordinanza dispone il divieto si accensione, esplosione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici.

I servizi di vigilanza saranno rafforzati con un maggior coinvolgimento della polizia locale che concorrerà alle attività di ordine e sicurezza pubblica in coordinamento con le altre forze di polizia.



