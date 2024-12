Calcio: Cagliari, Luvumbo rinnova sino al 2028

Prolungamento del contratto per l'attaccante del Cagliari Zito Luvumbo: l'angolano si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione per un'ulteriore stagione a favore del club sardo.

Luvumbo aveva siglato con la società di Tommaso Giulini un contratto sino al 2027 con opzione di prolungamento a favore del Cagliari per il 2028. E il club rossoblù ha ora esercitato il diritto di opzione.

Nato a Luanda, classe 2002, il nazionale angolano è arrivato in Sardegna a 18 anni, impiegato inizialmente in Primavera. Dopo una breve parentesi in prestito al Como è tornato al club di appartenenza.

Sono 93 sinora le presenze totali con la maglia rossoblù.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA