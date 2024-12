L'Inter travolge il Cagliari, per i rossoblù quarto ko di fila

(di Stefano Ambu) Quinta vittoria di fila: l'Inter porta via tre punti anche a Cagliari e affianca momentaneamente l'Atalanta in vetta alla classifica. Apre le marcature Bastoni.

Poi, dopo due mesi, si sblocca anche Lautaro. Inevitabile: dieci gol in dieci partite contro il Cagliari. Sui primi due gol c'è lo zampino di Barella, fischiato ma anche applaudito dai suoi vecchi tifosi: due assist. Segna anche Calhanoglu su rigore.

Per il Cagliari la vera novità è il ritorno in porta di Scuffet: chiusa per ora la parentesi Sherri.

È la solita Inter: con calma macina gioco e movimenti a occhi chiusi. E le occasioni arrivano. Nel primo tempo sono almeno tre. Il Cagliari non tira in porta, ma non è male. Tiene bene il campo, conquista cinque angoli e questo più o meno basta.

Dopo l'intervallo è un'Inter che vuole chiudere la faccenda.

Il gol arriva, inevitabile. Non sembra nemmeno un'azione irresistibile. Barella rimette in mezzo un pallone da destra. E il cross diventa un assist: Bastoni colpisce di testa da posizione angolatissima. La palla si impenna, Scuffet e Luperto non ci arrivano: la parabola si adagia lentamente in fondo alla rete. Poi ancora Barella: manda in gol anche Lautaro. Il tre a zero nasce da un fallo di mano di Wieteska, scomposto nell'intervento aereo davanti a Scuffet.

La squadra di Nicola resta al terzultimo posto, prima della Befana scontro decisivo a Monza. Una squadra che non sa segnare, a parte il gol di Pavoletti contro il Venezia, zero reti con Fiorentina, Atalanta, Juventus (in coppa) e ora con l'Inter.





