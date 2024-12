Capodanno, vietati botti e bottiglie di vetro o lattine in città

Capodanno in sicurezza, con un occhio di riguardo agli animali domestici. A Sassari, Olbia e Quartu Sant'Elena i rispettivi sindaci nei giorni scorsi hanno emesso ordinanze per garantire condizioni di ordine e sicurezza pubblica ed evitare atti di vandalismo o episodi di disturbo alla quiete pubblica. Disposto il divieto, in particolare, di usare botti, petardi o fuochi d'artificio e la vendita e il consumo di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o lattine.

A Olbia vietata anche la plastica e i contenitori tetra brik.

A Sassari l'ordinanza prevede il divieto di superamento dei limiti di emissione sonore stabiliti dalla normativa vigente e le casse acustiche degli impianti di amplificazione, anche quelle sistemate all'aperto, non dovranno essere orientate verso l'alto, né dirette verso la facciata dei fabbricati.

A Quartu i proprietari di animali domestici "sono invitati al rispetto di una serie di misure preventive al fine di tutelare gli amici a quattro zampe".

Nessuna ordinanza, infine, a Cagliari dove il sindaco Massimo Zedda, ricordando il regolamento di Sicurezza e polizia urbana in vigore che già vieta botti e fuochi d'artificio, ha invitato la popolazione al divertimento responsabile e alla prudenza: "tutelare le altre persone e gli animali è prioritario, per questo esorto a non utilizzare botti e fuochi d'artificio che potrebbero causare un rischio e un pericolo per tutte e tutti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA