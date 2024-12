A Capodanno in Sardegna i big della musica nazionale

La Sardegna diventa per una notte un grande palcoscenico nazionale. Una parata di stelle illuminerà la sera di San Silvestro da un capo all'altro dell'Isola grazie al sostegno della Regione che ha deciso di investire sul turismo destagionalizzato per accendere i riflettori in tutte le stagioni.

A salutare il nuovo anno i big della musica con un cartellone che attraversa tutti i territori e il nord a fare la parte del leone. L'icona del pop italiano Elodie e Irama sono le star a Castelsardo con gli spettacolari fuochi d'artificio dalle terrazze del Castello dei Doria a illuminare la notte.

Il molo Brin di Olbia si illumina prima con i Pinguini Tattici Nucleari, a mezzanotte, dopo i fuochi d'artificio, si balla con i Boomdabash.

Energia rock con Gianna Nannini che accoglie sul palco a Sassari il 2025. Ad Alghero conto alla rovescia con i Negramaro.

Cagliari sceglie la formula del Capodanno diffuso con concerti e spettacoli tra piazze e angoli della città e punta su Stewart Copeland, fondatore e batterista dei Police.

Nel sud Sardegna, Iglesias brinda con Le Vibrazioni e Il Pagante, al nord, La Maddalena, con i mitici Nomadi. Gaia è attesa a Oristano, Irene Grandi è l'artista di punta a Bosa, Giusy Ferreri a Nuoro, Max Gazzè a Dorgali con l'Orchestra jazz della Sardegna. Tortolì sceglie gli Zero assoluto.



