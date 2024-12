Portovesme srl, 'impegno per linea waelz e riciclo per batterie'

Incontro tra i vertici di Portovesme il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro Marina Calderone, la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, l'assessore all'Industria Emanuele Cani e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, all'impianto di Portoscuso dopo la decisione di mettere la linea di zinco in manutenzione il 23 dicembre. "Ciò è in linea con gli impegni presi in precedenza di prolungare l'operatività della linea di zinco fino alla prevista visita del Mimit del 20 dicembre e di adoperarsi per farla funzionare più a lungo e, nella migliore delle ipotesi, fino alla fine del 2024", fa sapere l'azienda in una nota.

"Il 5 settembre Portovesme ha annunciato la transizione verso un'attività esclusivamente Waelz e ha iniziato a preparare progressivamente la messa in manutenzione della linea di zinco - osserva l'azienda controllata dalla Glencore - Questa decisione si è basata principalmente su due fattori critici ben noti: un ambiente operativo molto difficile per gli smelter europei, che sono stati drasticamente colpiti dagli alti prezzi dell'energia e dall'aumento della concorrenza asiatica. La decisione è stata presa dopo oltre due anni di collaborazione con vari settori del governo per individuare soluzioni strutturali agli elevati costi energetici".

"Ci concentriamo ora sulla linea di Waelz e sull'esplorazione delle opportunità di riconvertire parte del sito in un impianto di riciclo di materiali per batterie - osserva ancora la Portovesme srl - Come concordato con il Mimit, stiamo anche collaborando per approfondire qualsiasi interesse da parte di potenziali investitori. La priorità di Portovesme è operare in modo sicuro e responsabile e sostenere i dipendenti colpiti dalle operazioni di cura e manutenzione. L'azienda rimane concentrata sulla resilienza e sul futuro delle operazioni, e si augura di poter continuare il dialogo con i suoi principali stakeholder".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA