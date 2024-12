Nuovo bando per trasporto marittimo verso isole minori Sardegna

L'assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha avviato una nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci per garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena, San Pietro (Carloforte) e Asinara.

La procedura di gara è suddivisa in due lotti distinti. Il lotto 1 riguarda i collegamenti tra La Maddalena e San Pietro, con un importo a base d'asta di 172.991.784 euro (IVA ed oneri sicurezza esclusi) per l'intero periodo contrattuale, corrispondente ad un importo annuale pari a 28.831.964 euro (IVA ed oneri sicurezza esclusi). Il lotto 2 riguarda i collegamenti verso l'Asinara, con un importo a base d'asta di 15.878.898 euro (IVA ed oneri sicurezza esclusi) per l'intero periodo contrattuale, corrispondente ad un importo annuale pari a 2.646.483 euro (IVA ed oneri sicurezza esclusi).

La concessione avrà una durata di sei anni e le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le 13 del 3 marzo 2025, attraverso la piattaforma telematica Cat della Regione Sardegna, dedicata agli appalti pubblici.

"La gara mira a garantire servizi di trasporto efficienti e regolari per i residenti e le attività economiche delle isole minori - spiega l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca - L'iniziativa intende anche rispondere alle esigenze turistiche e ambientali delle località coinvolte, ponendo attenzione alle peculiarità territoriali e alle necessità dei cittadini. La pubblicazione di questo bando arriva in un momento particolarmente delicato per il settore marittimo, sia a livello nazionale che europeo - ha rimarcato -. Tuttavia, siamo fiduciosi che il nuovo impianto del bando e l'impegno economico della Regione possano attrarre operatori qualificati disposti a investire nel miglioramento dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori".



