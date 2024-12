Rissa fuori dalla discoteca finisce a coltellate, tre feriti

Lite e coltellate all'esterno di una discoteca durante la notte a Cagliari. Lievemente feriti un 17enne, un 20enne e un altro ragazzo di 23 anni.

L'episodio, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dalla polizia di Stato intervenuta sul posto, è avvenuto poco prima delle 4 in via Newton.

I tre, per motivi ancora non accertati, avrebbero litigato fuori dal locale. La discussione sarebbe degenerata e almeno un dei ragazzi avrebbe afferrato un coltello o un oggetto contundente ferendo gli altri.

Il 17enne è stato raggiunto da un fendente al petto, il 20enne al collo e il 23enne è stato ferito a un braccio. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra volante e le ambulanze del 118.

Il minorenne è stato trasportato al Pronto soccorso del Brotzu e dimesso con una prognosi di dieci giorni, il 20enne è finito al Santissima Trinità dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in sette giorni. Il più grande, invece, ha rifiutato il trasporto in ospedale.



