Portovesme srl, 'manutenzione necessaria per sicurezza impianto'

"In seguito alla riunione del gruppo di lavoro del 5 dicembre, Portovesme srl ha accettato di continuare a operare la linea zinco fino alla visita dell'impianto da parte del Mimit, e nella migliore delle ipotesi fino alla fine dell'anno, pur evidenziando le significative sfide tecniche che ciò comportava". E' quanto si legge in una nota della società del gruppo multinazionale Glencore.

"La visita si è svolta il 20 dicembre a seguito dello scambio di informazioni tra Glencore e il Ministero. A seguito della rapida evoluzione delle circostanze tecniche - precisa la Portovesme srl - è stata presa la decisione di fermare la linea di zinco il 23 dicembre. Questo per garantire l'integrità tecnica delle operazioni, la sicurezza del nostro personale e la gestione del rischio di impatto ambientale. La società ha informato le parti interessate sulle ragioni tecniche alla base di questa decisione in modo trasparente e tempestivo. La priorità di Portovesme è operare in modo sicuro e responsabile.

L'azienda rimane concentrata sulla resilienza e sul futuro delle operazioni", conclude la nota.



